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Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту

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Берлін, Неділя 11 грудня 2022 20:58
Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту Фото: Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Німеччини найближчим часом планує посилити законодавство, яке регулює оборот зброї в країні. Причиною цього є провальний державний переворот.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild am Sonntag заявила мініст внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"Ми маємо справу не з безневинними божевільними, а з підозрюваними у тероризмі, які зараз усі перебувають під вартою", - зазначила вона.

Чиновниця наголосила, що така ситуація потребує максимального тиску з боку влади - дозволів на зброю позбавили вже щонайменше 1050 членів радикального руху "Райхсбюргер". При цьому, за її словами, уряд найближчим часом "ще посилить законодавство про зброю".

Міністр додала, що поліція ФРН вважає близько 10% членів організації потенційно схильними до насильства. Загальна чисельність "Райхсбюргера" сягає 23 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині провели масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

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