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В Німеччині назвали кількість громадян, які поїхали на війну в Україну

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Субота 29 липня 2023 17:42
В Німеччині назвали кількість громадян, які поїхали на війну в Україну Ілюстративне фото: В Німеччині назвали кількість громадян, які поїхали на війну в Україну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війну вирушили десятки громадян країни. Міністерство внутрішніх справ вперше надало дані про кількість громадян Німеччини, які воюють в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Так, на війну в Україні виїхала 61 людина. За даними МВС Німеччини, ці люди мають "екстремістські погляди або звʼязок із політично вмотивованими кримінальними злочинами".

При цьому 39 німців підозрюють у тому, що вони залишили країну з наміром взяти участь у бойових діях. З них 27 воюють на боці Росії, а 12 - на боці України.

Щодо переважної більшості з них влада має конкретну інформацію про те, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, серед них є як праві, так і ліві екстремісти.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5.

До того Берлін передав новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових ЗРК IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

Окрім того, вже цього року Україна отримає від Німеччини дві передові системи ППО Skynex.

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