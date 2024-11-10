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У Німеччині наступного року розгорнуть ізраїльську ППО

Фото: ізраїльська система ППО Arrow 3 (facebook.com/IsraelMOD)
Автор: Едуард Ткач

У 2025 році на території Німеччини буде розміщено ізраїльську систему ППО Arrow 3. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ізраїльського Міністерства оборони.

"Міністерство оборони Ізраїлю та Німеччини розпочало спільну підготовку та координацію первісного розміщення ізраїльської системи Arrow 3 на німецькій землі у 2025 році", - йдеться в повідомленні

Згідно з інформацією в дописі, в компанії Israel Aerospace Industries (IAI) відбулася зустріч між директором Ізраїльської організації протиракетної оборони (IMDO) Моше Пателем, керівником проекту Arrow 3 для Німеччини та полковником Карстен Кеппером, а також головою відділу ракет та космосу в IAI паном Гай Бар Льовом.

Дводенна сесія включала дискусії із ізраїльськими оборонними галузями, такими як відділ MLM IAI, Elta, Eldit Systems, а також MBDA Німеччини.

Що відомо про систему ППО Arrow

Міноборони Ізраїлю пише, що система Arrow, що включає перехоплювачі Arrow 2 та Arrow 3, була розроблена у співпраці Ізраїлю та США для боротьби з загрозою балістичних ракет великої дальності. Система продемонструвала свою ефективність проти ракетних ударів Ірану 14 квітня та 1 жовтня 2024 року. Arrow або ж у перекладі "Стріла" вважається однією з передових систем оборони у світі з використанням сучасних технологій.

"Ізраїльська організація протиракетної оборони (IMDO) при Управлінні оборонних досліджень та розробок (DDR&D) ІМО продовжує розробляти та виробляти багаторівневі засоби ППО Ізраїлю, зміцнюючи зв'язки та співпрацю з міжнародними організаціями в галузі протиракетної оборони та підтримуючи оборонну промисловість Ізраїлю", - резюмували у Міноборони..

Нагадаємо, ще рік тому експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко розповів, у чому відмінність між ЗРК Patriot та ізраїльською системою ППО Arrow 3. Детальніше про це читайте - в матеріалі РБК-Україна.

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