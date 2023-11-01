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Експерт назвав головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3

Середа 01 листопада 2023 20:06
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Експерт назвав головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3 Фото: експерт назвав головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3 (facebook.com/IsraelMOD)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Романенко

Зенітний ракетний комплекс Patriot відрізняється від системи протиракетної оборони Arrow 3 висотою ураження цілі і не тільки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко.

За його словами, система ПРО Arrow 3 є ізраїльською суперзброєю. Це пояснюється її характеристиками. Верхня межа перехоплення становить 100 кілометрів і більше, водночас Patriot максимум дістає на 30 кілометрів від землі.

"Якщо у вас Arrow 3, ви прикриваєте територію в радіусі 100 км навколо його позицій. Той самий Patriot - всього лише 20-25 км. Краще брати перший, він дорожчий, але сучасніший і на його обслуговування потрібно менше людей. У порівнянні з Patriot, батарею якого потребує персонал з 80-90 осіб", - зазначив Романенко.

При цьому він уточнив, що значно відрізняється ціна двох систем. Arrow 3 "набагато дорожче, ніж Patriot".

Система Arrow 3

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, стало відомо, що Ізраїль уперше застосував протиракетну систему Arrow 3 для того, щоб збити балістичну ракету. Її запустили з території Ємену.

Детальніше про Arrow 3 і про те, чи може отримати її Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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