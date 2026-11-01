У Німеччині молодь готується до нових масштабних протестів: відома дата

Організатори протестів у Німеччині - представники руху Gen Z regelt - заявили про намір продовжити акції найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
У Gen Z regelt наголосили, що позитивно оцінюють підсумки загальнонімецьких молодіжних демонстрацій. Там також заявили, що долучаться до наступних мітингів, запланованих на 20 листопада - через три тижні.
"У цей день сто тисяч людей показали, заради чого вони вийшли на вулиці", - заявив речник пресслужби ініціативи Амадео, який публічно використовує лише своє ім'я.
Акції, організовані рухом Gen Z regelt, мали відбутися у 34 містах Німеччини, серед яких Берлін, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен. Водночас явка виявилася нижчою за очікування організаторів: вони розраховували зібрати щонайменше 182 тисячі учасників. За оцінками очевидців, на вулиці вийшла приблизно половина від цієї кількості.
Серед вимог ініціативи - збільшення фінансування освіти, розширення доступу до допомоги людям із залежностями та психотерапії, протидія зростанню вартості життя, забезпечення соціальної справедливості й посилення кліматичних заходів. Окрім того, активісти виступають проти запровадження обов'язкової військової служби та розширення державного нагляду.
Переважно демонстрації минули мирно. Однак у кількох містах, за попередніми оцінками, екстремістські групи цілеспрямовано втручалися в перебіг протестів.
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