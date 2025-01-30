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В Німеччині мають намір затвердити 3 млрд євро військової допомоги Україні

Фото: як правило, міністерство фінансів задовольняє запити комітетів Бундестагу (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Бюджетний комітет парламенту Німеччини закликав міністра фінансів Йорга Кукіса затвердити додаткову військову допомогу Україні. Йдеться про суму в 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, запит був схвалений голосами опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільних демократів (ВДП), тоді як представники правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії (СДПН) і Зелених - утрималися від голосування.

Комітет не може ухвалити рішення про додаткову допомогу Україні без схвалення міністра фінансів, однак на практиці міністерство зазвичай задовольняє запити, схвалені комітетом.

Члени бюджетного комітету від ХДС і СДПН заявили, що в бюджеті достатньо коштів для цього запиту, канцлер Олаф Шольц також виступає за додаткову військову допомогу, але досі наполягає на тому, що вона може бути профінансована лише з виключенням з режиму "боргового гальма", щоб дозволити додаткові запозичення.

Військова допомога для України від Німеччини

Ці кошти є додатковими до 8 млрд євро, передбачених у бюджеті для України у 2024 році. Німецька допомога Україні була скорочена до 4 млрд євро у 2025 році, оскільки країна сподівається, що Київ зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредиту в 50 млрд доларів, схваленого G7.

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