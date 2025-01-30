В Германии намерены утвердить 3 млрд евро военной помощи Украине

Как пишет издание, запрос был одобрен голосами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (СвДП), тогда как представители правящей коалиции - Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых - воздержались от голосования.

Комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом.

Члены бюджетного комитета от ХДС и СДПГ заявили, что в бюджете достаточно средств для этого запроса, канцлер Олаф Шольц также выступает за дополнительную военную помощь, но до сих пор настаивает на том, что она может быть профинансирована только с исключением из режима "долгового тормоза", чтобы позволить дополнительные заимствования.

Военная помощь для Украины от Германии