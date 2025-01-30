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В Германии намерены утвердить 3 млрд евро военной помощи Украине

Фото: как правило, министерство финансов удовлетворяет запросы комитетов Бундестага (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Бюджетный комитет парламента Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса утвердить дополнительную военную помощь Украине. Речь идет о сумме 3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, запрос был одобрен голосами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (СвДП), тогда как представители правящей коалиции - Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых - воздержались от голосования.

Комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом.

Члены бюджетного комитета от ХДС и СДПГ заявили, что в бюджете достаточно средств для этого запроса, канцлер Олаф Шольц также выступает за дополнительную военную помощь, но до сих пор настаивает на том, что она может быть профинансирована только с исключением из режима "долгового тормоза", чтобы позволить дополнительные заимствования.

Военная помощь для Украины от Германии

Эти средства являются дополнительными к 8 млрд евро, предусмотренных в бюджете для Украины в 2024 году. Немецкая помощь Украине была сокращена до 4 млрд евро в 2025 году, поскольку страна надеется, что Киев сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредита в 50 млрд долларов, одобренного G7.

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