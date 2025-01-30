В Німеччині мають намір затвердити 3 млрд євро військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, запит був схвалений голосами опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільних демократів (ВДП), тоді як представники правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії (СДПН) і Зелених - утрималися від голосування.

Комітет не може ухвалити рішення про додаткову допомогу Україні без схвалення міністра фінансів, однак на практиці міністерство зазвичай задовольняє запити, схвалені комітетом.

Члени бюджетного комітету від ХДС і СДПН заявили, що в бюджеті достатньо коштів для цього запиту, канцлер Олаф Шольц також виступає за додаткову військову допомогу, але досі наполягає на тому, що вона може бути профінансована лише з виключенням з режиму "боргового гальма", щоб дозволити додаткові запозичення.

Військова допомога для України від Німеччини