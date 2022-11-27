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У Німеччині мають намір спростити правила набуття громадянства: що відомо

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Берлін, Неділя 27 листопада 2022 18:28
У Німеччині мають намір спростити правила набуття громадянства: що відомо Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до реформ процесу отримання громадянства наступного дня після того, як у міністерстві внутрішніх справ прозвітували про підготовку нового законопроекту щодо цієї процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Натуралізація потребує кращих правил. Йдеться про повагу і, звичайно ж, про наше процвітання. Тому що всі ці жінки та чоловіки роблять свій внесок у сильну економіку. Буде добре, якщо вони також оберуть німецьке громадянство", - зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, важко не помітити невід'ємну роль, яку відіграли іммігранти у відновленні та зміцненні Німеччини.

"Німеччина стала країною надії для багатьох. Жінки та чоловіки, а іноді й діти, які приїхали до Німеччини, зробили величезний внесок у те, що наша економіка стала такою сильною, як вона сьогодні", - наголосив Шольц.

Спрощення правил набуття громадянства є однією з реформ, яку коаліція обіцяла провести, прийшовши до влади у грудні 2021 року.

Згідно з новим законопроектом, іноземці, які проживають у Німеччині, зможуть подавати заяву на натуралізацію через п'ять років замість восьми.

Раніше ми писали, що за даними МВС Німеччини від 21 листопада, у Німеччині зараз перебувають 1 027 789 українських біженців.

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Олаф Шольц
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