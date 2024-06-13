У Німеччині для Київського центру протезування зібрали допомогу на пів мільйона євро, - Кличко

Новий центр протезування, який створюється у Києві, отримає допомогу від німецьких партнерів на 500 тисяч євро. Зокрема, грошову допомогу було зібрано під час благодійного вечора зі збору коштів на центр протезування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"Для нашого центру протезування, який створюємо в Києві за допомоги Берліна, залучили вчора загалом 500 тисяч євро. Майже 305 тисяч склали пожертви грошима. Плюс німецький бізнес надасть, зокрема, обладнання в майстерню з протезування для 5 додаткових співробітників", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва подякував за організацію благодійного вечора зі збору коштів для Київського центру протезування.
"Дякую німецьким благодійникам. А також організації "Life bridge Ukraine" та її очільниці Джанін фон Вольферсдорф, яка спільно з Асоціацією берлінських торговців і промисловців організувала благодійний вечір зі збору коштів на центр протезування. І дякую меру міста-побратима Києва - Берліна Каю Вегнеру, разом з яким ми переконували берлінських бізнесменів у важливості спільного проекту зі створення в Києві центру протезування", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що в Києві на базі одного з лікувальних закладів облаштовується сучасний центр протезування за підтримки німецьких партнерів.
Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвідав Міжнародну конференцію з відновлення України, яка проходила 11 та 12 червня у Берліні.
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