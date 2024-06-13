UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині для Київського центру протезування зібрали допомогу на пів мільйона євро, - Кличко

Фото: у Німеччині для Київського центру протезування зібрали допомогу на пів мільйона євро (прес-служба КМДА)
Автор: Олександр Мороз

Новий центр протезування, який створюється у Києві, отримає допомогу від німецьких партнерів на 500 тисяч євро. Зокрема, грошову допомогу було зібрано під час благодійного вечора зі збору коштів на центр протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Для нашого центру протезування, який створюємо в Києві за допомоги Берліна, залучили вчора загалом 500 тисяч євро. Майже 305 тисяч склали пожертви грошима. Плюс німецький бізнес надасть, зокрема,  обладнання в майстерню з протезування для 5 додаткових співробітників", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва подякував за організацію благодійного вечора зі збору коштів для Київського центру протезування.  

"Дякую німецьким благодійникам. А також організації "Life bridge Ukraine" та її очільниці Джанін фон Вольферсдорф, яка спільно з Асоціацією берлінських торговців і промисловців організувала благодійний вечір зі збору коштів на центр протезування. І дякую меру міста-побратима Києва - Берліна Каю Вегнеру, разом з яким ми переконували берлінських бізнесменів у важливості спільного проекту зі створення в Києві центру протезування", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві на базі одного з лікувальних закладів облаштовується сучасний центр протезування за підтримки німецьких партнерів.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвідав Міжнародну конференцію з відновлення України, яка проходила 11 та 12 червня у Берліні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко