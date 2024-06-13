В Германии для Киевского центра протезирования собрали помощь на полмиллиона евро, - Кличко

Новый центр протезирования, создаваемый в Киеве, получит помощь от немецких партнеров на 500 тысяч евро. В частности, денежная помощь была собрана во время благотворительного вечера по сбору средств на центр протезирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.
"Для нашего центра протезирования, который создаем в Киеве с помощью Берлина, привлекли вчера в общей сложности 500 тысяч евро. Почти 305 тысяч составили пожертвования деньгами. Плюс немецкий бизнес предоставит, в частности, оборудование в мастерскую по протезированию для 5 дополнительных сотрудников", - сообщил Виталий Кличко. .
Мэр Киева поблагодарил организацию благотворительного вечера по сбору средств для Киевского центра протезирования.
"Благодарю немецких благотворителей. А также организации "Life bridge Ukraine" и ее руководительницы Джанин фон Вольферсдорф, которая совместно с Ассоциацией берлинских торговцев и промышленников организовала благотворительный вечер по сбору средств на центр протезирования. И спасибо мэру города-побратима Киева - Берлину Каю Вегнеру, вместе с которым мы убеждали берлинских бизнесменов в важности совместного проекта по созданию в Киеве центра протезирования", - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве на базе одного из лечебных заведений обустраивается современный центр протезирования при поддержке германских партнеров.
Также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко посетил Международную конференцию по восстановлению Украины, которая проходила 11 и 12 июня в Берлине.
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