У Німеччині на яхті російського олігарха Ахмедова конфіскували витвори мистецтва

Чиновники Франкфуртської прокуратури та Федерального управління кримінальної поліції конфіскували цінності та активи в четвер із цієї яхти в порту Гамбурга.

Йдеться про колекцію творів мистецтва та інших предметів загальною оцінною вартістю кілька мільйонів євро.

Після первинного обшуку судна 3 травня Генеральна прокуратура пояснила, що підприємець із Російської Федерації перебуває під слідством за підозрою у порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі.

Яхту спеціально обшукали щодо наявності цінних предметів. Підприємця підозрюють у порушенні зобов'язання повідомляти про активи в Deutsche Bundesbank та Федеральне управління економіки та експортного контролю після включення до списку санкцій ЄС.

Він не повідомив владу про значні активи в Німеччині. Конфісковані предмети можуть бути речовими доказами або, можливо, конфісковані судом.

Luna вже була заарештована владою Гамбурга навесні минулого року. Судно довжиною 115 метрів востаннє швартувалося в порту гамбурзької суднобудівної компанії Blohm+Voss, яка входить до групи Lürssen.