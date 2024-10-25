У Німеччині хочуть закупити для армії нову модель ракет Taurus, - Spiegel

Німеччина планує оснастити свою армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет Taurus. Але цього може вистачити коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією видання, порушив таке питання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони вже подало до бюджетного комітету проект у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік.

Там зазначено, що для Німеччини було б доцільно з військового погляду замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 мільярда євро. Перші ракети могли б поставити у 2029 році.

Але через брак грошей проект внесли лише як опцію в індивідуальному плані Міноборони. Для запуску проекту відомству знадобиться всього близько 350 мільйонів євро в 2025 році, більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року.

Spiegel звертає увагу, що поки що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі Taurus.

Варто зауважити, що у відкритому доступі характеристик ракети Taurus Neo немає.