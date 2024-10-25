У Німеччині хочуть закупити для армії нову модель ракет Taurus, - Spiegel
Німеччина планує оснастити свою армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет Taurus. Але цього може вистачити коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За інформацією видання, порушив таке питання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони вже подало до бюджетного комітету проект у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік.
Там зазначено, що для Німеччини було б доцільно з військового погляду замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo на суму близько 2,1 мільярда євро. Перші ракети могли б поставити у 2029 році.
Але через брак грошей проект внесли лише як опцію в індивідуальному плані Міноборони. Для запуску проекту відомству знадобиться всього близько 350 мільйонів євро в 2025 році, більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року.
Spiegel звертає увагу, що поки що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі Taurus.
Варто зауважити, що у відкритому доступі характеристик ракети Taurus Neo немає.
Taurus для України
Нагадаємо, Україна вже неодноразово просила Німеччину про передачу далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Проти таких постачань виступив сам канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тільки вчора, 24 жовтня, він вкотре заявив, що постачання Taurus могло б призвести до ескалації конфлікту.
У свою чергу кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про надання Україні німецьких ракет, але для цього є умова.
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