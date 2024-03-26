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У Німеччині хочуть продовжити пільги для українських водіїв: деталі

Фото: Автомобілі з українськими номерами у Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських біженців у Німеччині можуть звільнити від вимоги перереєстровувати свої автомобілі з 1 квітня. Уряд хоче продовжити пільги для українців ще на півроку.

З таким проханням федеральне міністерство транспорту звернулося до урядів земель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Уряд Німеччини пропонує продовжити перехідні положення, які звільняють українських біженців від вимоги отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі, ввезені з України. Це стосується українців, які перебувають у країні понад рік.

Дія перехідних положень, які дозволяли українським біженцям тимчасово не перереєстровувати свої авто, спливає 1 квітня. Тепер у Міністерстві цифровізації і транспорту Німеччини хочуть продовжити їх ще на 6 місяців.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", – повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.

Раніше земельні транспортні відомства зверталися до федерального міністерства з проханням підготувати рекомендації, як діяти в особливих випадках, коли виникнуть труднощі з реєстрацією українських авто у Німеччині. Наприклад, коли водій не є власником автомобіля і не може довести право ним розпоряджатися або коли транспортний засіб не відповідає вимогам німецького техогляду.

Кожна земля вирішуватиме окремо, чи подовжувати пільги для українських автомобілів на прохання федерального міністерства транспорту. У землі Бранденбург підтвердили, що готові виконати прохання федерального уряду. Інші землі також відповіли Мінтрансу, що готові прислухатися до пропозиції.

Нагадаємо, ми писали, у Німеччині спливає термін положень, які дозволяли українським біженцям у їздити на українських номерах більше року.

Також ми розповідали, як перереєструвати автомобіль в Німеччині та що для цього потрібно. Вартiсть переоформлення авто залежить вiд землi.

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