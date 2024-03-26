У Німеччині хочуть продовжити пільги для українських водіїв: деталі

Уряд Німеччини пропонує продовжити перехідні положення, які звільняють українських біженців від вимоги отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі, ввезені з України. Це стосується українців, які перебувають у країні понад рік.

Дія перехідних положень, які дозволяли українським біженцям тимчасово не перереєстровувати свої авто, спливає 1 квітня. Тепер у Міністерстві цифровізації і транспорту Німеччини хочуть продовжити їх ще на 6 місяців.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", – повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.

Раніше земельні транспортні відомства зверталися до федерального міністерства з проханням підготувати рекомендації, як діяти в особливих випадках, коли виникнуть труднощі з реєстрацією українських авто у Німеччині. Наприклад, коли водій не є власником автомобіля і не може довести право ним розпоряджатися або коли транспортний засіб не відповідає вимогам німецького техогляду.

Кожна земля вирішуватиме окремо, чи подовжувати пільги для українських автомобілів на прохання федерального міністерства транспорту. У землі Бранденбург підтвердили, що готові виконати прохання федерального уряду. Інші землі також відповіли Мінтрансу, що готові прислухатися до пропозиції.