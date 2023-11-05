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У Німеччині група росіян напала на молодих українців, поліція розпочала розслідування

Фото: група росіян напала на українців у Німеччині, - поліція розпочала розслідування (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни намагалися спровокувати українців політичними гаслами. Поліції вдалося затримати підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними поліції, семеро нападників навмисне намагалися спровокувати сутичку з чотирма 19-річними українцями, вигукуючи проросійські гасла.

"Вони вдарили одного українця пістолетом, вкрали його навушники та годинники та втекли", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання, поранений зазнав легких травм, йому надали амбулаторну допомогу.

Уточнюється, що інцидент трапився ще у вівторок. Оперативні співробітники федеральної поліції змогли затримати 16-річного нападника з Росії та передати його законним опікунам. Поліція приймає свідчення свідків.

Раніше ми писали, що росіяни у Німеччині влаштували провокацію на мітингу на честь Дня Незалежності України. Постраждали діти.

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