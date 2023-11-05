В Германии группа россиян напала на молодых украинцев, полиция начала расследование

Россияне пытались спровоцировать украинцев политическими лозунгами. Полиции удалось задержать подозреваемого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По данным полиции, семеро нападающих умышленно пытались спровоцировать потасовку с четырьмя 19-летними украинцами, выкрикивая пророссийские лозунги.
"Они ударили одного украинца пистолетом, украли его наушники и часы и убежали", - сказано в сообщении.
По информации издания, раненый получил легкие травмы, ему оказали амбулаторную помощь.
Уточняется, что инцидент произошел еще во вторник. Оперативные сотрудники федеральной полиции смогли задержать 16-летнего нападавшего из России и передать его законным опекунам. Полиция принимает показания свидетелей.
Ранее мы писали, что россияне в Германии устроили провокацию на митинге в честь Дня Независимости Украины. Пострадали дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.