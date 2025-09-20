В Німеччині "друзі Путіна" з AfD стали популярнішими за партію Мерца, - ЗМІ

Так, за даними опитування, ультраправі обігнали партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1%. Підтримка проросійських радикалів склала 26% виборців, тоді як партію Мерца підтримують 25%.

Серед іншого - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 15% підтримки (+1%), "зелені" впали до 11%, стільки ж підтримки у Лівої партії Німеччини.

Видання зазначає, що нинішній уряд Німеччини не мав би достатньої більшості для формування кабінету міністрів, якби вибори проводилися завтра. Натомість об'єднання ХДС/ХСС та AfD мало б більшість у 51%.

При цьому популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжує падати: тільки 25% задоволені роботою канцлера та уряду. 32% кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% - роботою уряду.

Фото: INSA