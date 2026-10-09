У Німеччині допускають обмеження на поїздки до Росії через загрозу чуми

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про можливий спалах чуми в Росії. Загадкова смерть працівниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів викликали занепокоєння у світі, попри заперечення з боку Москви.

Водночас у Міністерстві закордонних справ запевнили, що загрози поширення чуми в Україні немає. Українські служби та профільні відомства уважно стежать за ситуацією на кордонах і контролюють стан епідеміологічної безпеки в країні.