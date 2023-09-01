У Німеччині чоловік скинув хлопчика з мосту за українську мову: розпочато розслідування

Група дітей з України перебували на мосту в містечку. Чоловік нібито поскаржився російською мовою, що діти говорять українською. Він зажадав, щоб вони говорили російською.

За даними слідства, чоловік також заявив, "що Україна почала війну".

Після цього чоловік смикнув за волосся дівчинку з групи. Потім він схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні мосту.

За словами представника прокуратури, хлопчик спочатку вдарився об залізні балки, встановлені під поручнями на висоті мосту. Хлопчик отримав травми голови та стопи.

Після цього хлопчик упав між залізними балками в канал. Коли десятирічний хлопчик лежав там, злочинець, імовірно, кинув у нього скляну пляшку. Пляшка влучила хлопчикові в праве плече. Потім чоловік утік.

Після інциденту діти попередили батьків. За словами представника прокуратури, хлопчик не зазнав серйозних травм. Йому було надано медичну допомогу в лікарні, після чого його відпустили.

Зараз чоловіка оголошено в розшук. На вигляд зловмиснику від 40 до 45 років.

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