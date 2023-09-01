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В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык: начато расследование

Иллюстративное фото: В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В немецком городе Айнбек в Нижней Саксонии неизвестный мужчина напал на мальчика за украинский язык. Прокуратура расследует дело как покушение на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Группа детей из Украины находились на мосту в городке. Мужчина  якобы пожаловался на русском языке, что дети говорят по-украински. Он потребовал, чтобы они говорили по-русски.

По данным следствия, мужчина также заявил, "что Украина начала войну".

После этого мужчина дернул за волосы девочку из группы. Затем он схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через перила моста.

По словам представителя прокуратуры, мальчик сначала ударился о железные балки, установленные под перилами на высоте моста. Мальчик получил травмы головы и стопы.

После этого мальчик упал между железными балками в канал. Когда десятилетний мальчик лежал там, преступник, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку. Бутылка попала мальчику в правое плечо. Затем мужчина скрылся.

После инцидента дети предупредили родителей. По словам представителя прокуратуры, мальчик не получил серьезных травм. Ему была оказана медицинская помощь в больнице, после чего он был отпущен.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленнику от 40 до 45 лет. 

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