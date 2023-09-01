ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык: начато расследование

Пятница 01 сентября 2023 20:26
UA EN RU
В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык: начато расследование Иллюстративное фото: В Германии мужчина сбросил мальчика с моста за украинский язык (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В немецком городе Айнбек в Нижней Саксонии неизвестный мужчина напал на мальчика за украинский язык. Прокуратура расследует дело как покушение на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Группа детей из Украины находились на мосту в городке. Мужчина якобы пожаловался на русском языке, что дети говорят по-украински. Он потребовал, чтобы они говорили по-русски.

По данным следствия, мужчина также заявил, "что Украина начала войну".

После этого мужчина дернул за волосы девочку из группы. Затем он схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через перила моста.

По словам представителя прокуратуры, мальчик сначала ударился о железные балки, установленные под перилами на высоте моста. Мальчик получил травмы головы и стопы.

После этого мальчик упал между железными балками в канал. Когда десятилетний мальчик лежал там, преступник, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку. Бутылка попала мальчику в правое плечо. Затем мужчина скрылся.

После инцидента дети предупредили родителей. По словам представителя прокуратуры, мальчик не получил серьезных травм. Ему была оказана медицинская помощь в больнице, после чего он был отпущен.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленнику от 40 до 45 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны