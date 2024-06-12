ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині 19-річний афганець напав на українку з ножем: вона серйозно поранена

Німеччина , Середа 12 червня 2024 09:39
UA EN RU
У Німеччині 19-річний афганець напав на українку з ножем: вона серйозно поранена Фото: у Німеччині афганець напав на українку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні в понеділок, 10 червня, афганець із ножем напав на українку. Жінку було серйозно поранено внаслідок атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відомо, що напад стався в понеділок близько 14:00. У цей час жінка сиділа на лавці в парку, коли до неї ззаду непомітно підійшов 19-річний молодик, схопив її за плече і завдав кілька ударів обробним ножем по голові та шиї.

Як стверджують правоохоронці, злочинець і жертва не були знайомі один з одним.

"За даними поліції, жінці вдалося ненадовго звільнитися від захоплення нападника і відбігти на кілька метрів. Коли вона спіткнулася і впала на землю, підозрюваний наздогнав її і завдав своїй жертві, яка лежала на землі, кілька ударів ножем", - ідеться в повідомленні.

На крики жінки кинулися перехожі, після чого чоловік відпустив жінку і втік. Свідки надали українці першу допомогу і викликали екстрену службу.

Поліція заарештувала його невдовзі після скоєного, він сховався від правоохоронців у кущах.

Зазначається, що окружний суд Франкфурта видав ордер на арешт підозрюваного за замах на вбивство з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний перебуває під вартою. Про мотиви нападу поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Зловмисником виявився громадянин РФ. Він напав на українців з ножем, після чого його заарештували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Напад на українців
NEWS
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає