У Німеччині 19-річний афганець напав на українку з ножем: вона серйозно поранена
У німецькому місті Франкфурт-на-Майні в понеділок, 10 червня, афганець із ножем напав на українку. Жінку було серйозно поранено внаслідок атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Відомо, що напад стався в понеділок близько 14:00. У цей час жінка сиділа на лавці в парку, коли до неї ззаду непомітно підійшов 19-річний молодик, схопив її за плече і завдав кілька ударів обробним ножем по голові та шиї.
Як стверджують правоохоронці, злочинець і жертва не були знайомі один з одним.
"За даними поліції, жінці вдалося ненадовго звільнитися від захоплення нападника і відбігти на кілька метрів. Коли вона спіткнулася і впала на землю, підозрюваний наздогнав її і завдав своїй жертві, яка лежала на землі, кілька ударів ножем", - ідеться в повідомленні.
На крики жінки кинулися перехожі, після чого чоловік відпустив жінку і втік. Свідки надали українці першу допомогу і викликали екстрену службу.
Поліція заарештувала його невдовзі після скоєного, він сховався від правоохоронців у кущах.
Зазначається, що окружний суд Франкфурта видав ордер на арешт підозрюваного за замах на вбивство з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний перебуває під вартою. Про мотиви нападу поки що нічого не відомо.
Нагадаємо, на початку травня стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Зловмисником виявився громадянин РФ. Він напав на українців з ножем, після чого його заарештували.
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