В Германии 19-летний афганец напал на украинку с ножом: она серьезно ранена

В немецком городе Франкфурт-на-Майне в понедельник, 10 июня, афганец с ножом напал на украинку. Женщина была серьезно ранена в результате атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Известно, что нападение произошло в понедельник около 14:00. В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний парень, схватил ее за плечо и нанес несколько ударов отделочным ножом по голове и шее.

Как утверждают правоохранители, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападающего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей лежавшей на земле жертве несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

На крики женщины бросились прохожие, после чего мужчина отпустил женщину и скрылся. Свидетели оказали украинцы первую помощь и вызвали экстренную службу.

Полиция арестовала его вскоре после совершенного, он скрылся от стражей порядка в кустах.

Отмечается, что окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест подозреваемого за покушение на убийство с причинением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно.