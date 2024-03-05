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Німеччина звинуватила двох бізнесменів у постачанні Росії комплектуючих для "Орланів"

Німеччинна, Вівторок 05 березня 2024 18:37
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Німеччина звинуватила двох бізнесменів у постачанні Росії комплектуючих для "Орланів" Архівне фото: Німеччина звинуватила двох бізнесменів у постачанні Росії комплектуючих для "Орланів" (t me milinua)
Автор: Дмитро Браславський

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом бізнесменам за постачання комплектуючих Росії в обхід санкцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Про кого йдеться

Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила у надсиланні електронних комплектуючих для дронів у Росію німецького бізнесмена російського походження із Саари.

Підсудний, який згадується в документі як Вальдемар В., обвинувачується в скоєнні злочинів проти світових підприємців у рамках законодавства про зовнішню торгівлю та платежі.

Ще однією фігуранткою справи значиться Наталі С. Її звинувачують у пособництві та підбурюванні до деяких із цих злочинів.

Росія отримувала компоненти для "Орланів"

Згідно з обвинувальним висновком, чоловік у період із січня 2020-го до березня 2023 року, порушуючи ембарго на експорт у Росію товарів подвійного призначення, здійснив постачання 54 комплектувальних російському підприємству, яке виготовляє військове обладнання.

Зокрема йдеться про безпілотники "Орлан-10", які армія РФ використовує у війні проти України. Для обходу санкцій ЄС щодо РФ бізнесмен спочатку ввозив продукцію до Німеччини, а потім перевозив її на територію Росії через одну фірму в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала Наталя С.

Після початку війни в Україні Вальдемар В. почав перенаправляти товари в РФ через третину країн, зокрема Киргизстан і Гонконг. Загальна вартість зовнішніх компонентів, за даними слідства, склала близько 875 тисяч євро.

Доля обвинувачених

Бізнесмен перебуває під вартою з березня 2023 року на підставі постанови, виданої судом у Мангеймі. У зв'язку з особливим рівнем його справу було передано до федеральної прокуратури, яка 28 серпня 2023 року ухвалила рішення про продовження арешту.

Пособниця підприємця Наталі С. перебувала під вартою з 9 березня 2023 року, але наприкінці травня наказ про її арешт було скасовано. Жінці закидають участь у 14 епізодах справ, обвинувальний вирок щодо неї винесе Вищий земельний суд Штутгарта.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

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