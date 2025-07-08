Німеччина звинувачує Китай у провокації під час операції ЄС

Що відомо про місію ASPIDES

Операція ЄС ASPIDES - це місія Європейського Союзу з морської безпеки, яка офіційно стартувала в лютому 2024 року. Вона проводиться у Червоному морі, Аденській затоці та прилеглих водах і має на меті захист міжнародного судноплавства від атак хуситів (єменського повстанського угруповання, яке підтримує Іран).

Мета місії - забезпечення свободи мореплавства та захист торгових суден ЄС та союзників від нападів, насамперед ракетних і дронових атак хуситів, які активізувалися з кінця 2023 року.

Провокації Китаю

Нагадаємо, раніше китайський та філіппінський кораблі зіткнулися в спірних водах Південно-Китайського моря. Після інциденту Пекін та Маніла обмінялися звинуваченнями в провокаціях.

Також США розкритикували Китай за провокації у Південно-Китайському морі.

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