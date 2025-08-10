UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Німеччина зупинила експорт зброї Ізраїлю: у партії Мерца проти його рішення

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна припиняє експорт зброї до Ізраїлю. У зв'язку з цим у блоці ХДС/ХСС наростає невдоволення рішенням канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з на Welt.

Зазначимо, що причиною припинення експорту стали плани Ізраїлю взяти під контроль увесь Сектор Газа.

З цієї причини почесний голова ХСС Хорст Зеехофер виступив із публічною критикою рішення Мерца. Він назвав призупинення експорту зброї до Ізраїлю "зовнішньополітичною помилкою".

Крім того, депутат парламенту Мюнхена від ХСС Штефан Пільзінгер теж розкритикував канцлера Німеччини.

"Мені незрозуміло, що це означає: "Жодної зброї, яка може бути використана в секторі Газа". Де-факто це означає, що ми навряд чи зможемо постачати зброю взагалі", - сказав він.

Крім того, сьогодні в неділю, 10 серпня, представники із зовнішньої політики з ХДС і ХСС планують провести відеоконференцію для обговорення актуальних подій на міжнародній арені. В обговоренні також візьме участь радник із зовнішньої політики Мерца - Гюнтер Зауттер.

Варто зазначити, що хоч такі консультації є звичним форматом, але проведення зустрічі в самий розпал літнього відпускного періоду підкреслює, що всередині ХДС/ХСС виникла необхідність у діалозі.

Нагадаємо, що в п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд країни призупиняє експорт зброї до Ізраїлю. За його словами, рішення було ухвалено як відповідь на оголошений Ізраїлем план взяття під контроль Сектора Газа.

