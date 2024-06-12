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Німеччина зробить найбільший внесок у Фонд підтримки енергетики Україні

Фото: Фонд підтримки енергетики Україні отримає 50 млн євро від Німеччини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро, у результаті чого загальна сума внеску країни до фонду складе понад 275 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Це найбільший внесок спонсорів до фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, з березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою Фонд підтримки енергетики України буде компенсувати процентні ставки банків за кредитами населення для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами. Максимальна сума кредиту - 480 тис. гривень на строк до п’яти років.

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Міненерго