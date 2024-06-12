Германия внесет крупнейший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины

"Это самый большой вклад спонсоров в фонд, в котором на сегодняшний день уже аккумулировано более 545 млн евро", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с марта 2022 года Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн, среди которых трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.

Фонд поддержки энергетики Украины создан весной 2022 года. За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения внести взносы в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Исландия, Эстония.