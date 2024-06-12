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Германия внесет крупнейший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины

Фото: Фонд поддержки энергетики Украине получит 50 млн евро от Германии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия внесет новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро, в результате чего общая сумма вклада страны в фонд составит более 275 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Это самый большой вклад спонсоров в фонд, в котором на сегодняшний день уже аккумулировано более 545 млн евро", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с марта 2022 года Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн, среди которых трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.

Фонд поддержки энергетики Украины создан весной 2022 года. За последние несколько недель внесли средства или задекларировали намерения внести взносы в Фонд также Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Исландия, Эстония.

 

Кабинет министров принял постановление, согласно которому Фонд поддержки энергетики Украины будет компенсировать процентные ставки банков по кредитам населения для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт вместе с гибридными инверторами. Максимальная сумма кредита - 480 тыс. гривен на срок до пяти лет.

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Минэнерго