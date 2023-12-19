Німеччина знизить залежність від РФ за допомогою рекордних поставок газу з Норвегії

Видання зазначає, що країни ЄС прагнуть стабільних поставок, щоб компенсувати втрату трубопровідного газу з Росії.

Опедал повідомив, що угода забезпечить Німеччину 129 мільярдами кубічних метрів газу до 2039 року, чого достатньо для покриття третини промислового попиту країни.

"Раптове виснаження дешевого російського газу торік змусило країни ЄС кинутися на пошуки поставок газу та укладення контрактів з іншими дружніми країнами. Європейська комісія підписала меморандуми про взаєморозуміння з кількома країнами-виробниками газу, такими як Катар і США, щоб гарантувати стабільні потоки", - пише FT.

Газ постачатимуть трубами з Норвегії в хаби у Великій Британії, Нідерландах і Німеччині. Норвегія замінила Росію як найбільшого постачальника газу в ЄС, забезпечуючи половину трубопровідного газу блоку.

Постачання російського газу до Європи

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

Нещодавно міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікел заявив, що деякі трейдери почали імпортувати російський газ до Чехії з жовтня.

Також повідомлялось, що Європейський союз готовий надати своїм країнам-членам право припинити імпорт газу з Росії та Білорусі. Це дозволить не сплачувати Москві компенсації за контрактами.