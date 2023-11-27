До Чехії знову почав надходити російський газ

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.

На частку російського газу припало 79,6 млн куб. м від загального обсягу поставок із січня до кінця жовтня цього року, тобто 1,2%. Інформація про конкретних імпортерів є предметом комерційної таємниці.

Дані з перевантажувальної станції в Ланжхоті (Південно-Моравський край) також свідчать про те, що російський газ почав надходити до Чехії.

"З початку жовтня газ на цій прикордонній станції надходить уже не з Чехії до Словаччини, як раніше, а зі Словаччини до Чехії. І це в обсязі до 100 гігават-годин на добу", - заявив Лукаш Кованда, головний економіст Trinity Bank.

За його словами, наразі до 40% газу, імпортованого до Чехії, надходить із Росії.

Згідно з більш ранньою інформацією Міністерства, російський газ перестав надходити в Чехію на початку цього року. Держава замінила його газом із Норвегії та СПГ із Нідерландів і Бельгії. У попередні роки частка російського газу становила близько 97%.

"Нам необхідно розглянути питання про те, чи запроваджувати обмежувальні заходи на національному рівні, чи продовжувати координувати наш підхід у межах усього ЄС", - заявив Сікел.

Постачання російського газу до Європи

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна запропонувала ЄС рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та ввести санкції, але результату поки що немає.

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