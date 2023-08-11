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Німеччина не змінила позицію щодо постачання ракет Taurus для України, - Tagesschau

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Берлін, П'ятниця 11 серпня 2023 15:17
Німеччина не змінила позицію щодо постачання ракет Taurus для України, - Tagesschau Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Німеччини не змінив своє ставлення щодо передачі далекобійних крилатих ракет Taurus для України. Берлін заявляє, що має інші пріоритети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Стан справ щодо крилатої ракети Taurus не змінився", - цитує видання офіційну представницю уряду Німеччини.

За її словами, зараз Німеччина має інші пріоритети військової допомоги Україні. Зокрема, Берлін зосереджується на важкій артилерії, броньованій техніці та системах протиповітряної оборони.

Ракети Taurus для України

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна попросила у Німеччини далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте Німеччини відхилили запит.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus. Проте зараз продовжуються переговори з США.

Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.

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