Германия не изменила позицию по поставкам ракет Taurus для Украины, - Tagesschau
Правительство Германии не изменило свое отношение к передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. Берлин заявляет, что у него есть другие приоритеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Положение дел относительно крылатой ракеты Taurus не изменилось", - цитирует издание официальную представительницу правительства Германии.
По ее словам, сейчас у Германии есть другие приоритеты военной помощи Украине. В частности, Берлин концентрируется на тяжелой артиллерии, бронированной технике и системах противовоздушной обороны.
Ракеты Taurus для Украины.
Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако Германии отклонили запрос.
Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.
Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.
Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.
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