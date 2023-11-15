Німеччина збільшила допомогу, а Умєров розкрив деталі удару по 128 бригаді: новини за 14 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

РФ продовжує будувати завод з виробництва "Шахедів", санкцій досі немає

Росія активно розвиває будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе на кшталт іранських моделей Shahed-136.

Згідно з цими даними, підприємство створюється на території особливої економічної зони "Алабуга" у Татарстані. Передбачається, що на цьому заводі виготовлятимуть удосконалений тип безпілотника-камікадзе.

Путін закручує гайки перед президентськими виборами в РФ

Російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

Своїми діями бункерний ускладнив майбутню роботу спостерігачів та ЗМІ на президентських виборах.

Rheinmetall поставить Україні близько 30 танків Leopard 1

Уряд України уклав з німецьким концерном Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1, у тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) та двох танків для навчання водіїв.

Як очікується, постачання мають відбутися у 2024 році. Зараз Leopard 1 проходять капітальний ремонт і підготовку до використання на заводах Rheinmetall.

У Зеленського вважають, що 2024 рік стане вирішальним у війні з РФ

"Наближається поворотний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що контрнаступ ЗСУ "розвивається", а також закликав США ще більше посилити санкції проти Росії, збільшити військову допомогу Україні, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни напередодні зими.

Україна відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій

З такою заявою виступив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Вашингтоні.

Як зазначив Єрмак, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії.

Уряд Німеччини вирішив подвоїти військову допомогу Україні 2024 року

Як пише Reuters, проект федерального бюджету Німеччини на 2024 рік містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро.

Зазначається, що влада Німеччини позиціонує себе як хребет європейської оборони після вторгнення Росії в Україну у 2022 році і обіцяє підтримати Київ, водночас довівши свої військові витрати до цільового показника НАТО у 2% ВВП.

У Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю

У Києві та Дрогобичі (Львівська область) 14 листопада, було виявлено ємності з кількома кілограмами ртуті.

У Києві відро з ртуттю знайшли біля залізниці у Дніпровському районі. При цьому у Дрогобичі ртуть виявили під час земляних робіт.

Зеленський про Авдіївку: від кількості російських втрат буде залежати хід війни

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно", - розповів президент.

Зеленський звернувся до українських військових і подякував кожному, хто тримає позиції та виконує бойові завдання.

"Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни", - підкреслив він.

Удар по 128-й бригаді. Умєров розповів результати перевірки обставин трагедії

Міністр оборони Рустем Умєров заслухав доповідь щодо обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області 3 листопада.

За його словами, наразі вдалося похвилинно встановити обставини та події, які відбувались на подвір'ї будинку, куди прийшовся ракетний удар.

"Там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", - написав Умєров.