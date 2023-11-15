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Германия увеличила помощь, а Умеров раскрыл детали удара по 128 бригаде: новости за 14 ноября

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Проект федерального бюджета Германии на 2024 год включает в себя удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро. Министр обороны Рустем Умеров заслушал доклад об обстоятельствах ракетного удара по 128 бригаде в Запорожской области 3 ноября.

РБК-Украина собрала главные новости за 14 ноября.

Война России против Украины: последние новости

РФ продолжает строить завод по производству "Шахедов", санкций до сих пор нет

Россия активно развивает строительство завода по производству дронов-камикадзе вроде иранских моделей Shahed-136.

Согласно этим данным, предприятие создается на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Предполагается, что на этом заводе будет производиться усовершенствованный тип беспилотника-камикадзе.

Путин закручивает гайки перед президентскими выборами в РФ

Российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

Своими действиями бункерный осложнил предстоящую работу наблюдателей и СМИ на президентских выборах.

Rheinmetall поставит Украине около 30 танков Leopard 1

Правительство Украины заключило с немецким концерном Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и двух танков для обучения водителей.

Как ожидается, поставки должны пройти в 2024 году. В настоящее время Leopard 1 проходят капитальный ремонт и подготовку к использованию на заводах Rheinmetall.

У Зеленского считают, что 2024 год станет решающим в войне с РФ

"Приближается поворотный момент в войне. Следующий год будет решающим", – заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ "развивается", а также призвал США еще больше усилить санкции против России, увеличить военную помощь Украине, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону страны в преддверии зимы.

Украина отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий

С таким заявлением выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в Вашингтоне.

Как отметил Ермак, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии.

Правительство Германии решило удвоить военную помощь Украине в 2024 году

Как пишет Reuters, проект федерального бюджета Германии на 2024 год содержит удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро.

Отмечается, что власти Германии позиционируют себя как позвоночник европейской обороны после вторжения России в Украину в 2022 году и обещают поддержать Киев, одновременно доведя свои военные расходы до целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

В Киеве и Львовской области обнаружили емкости с ртутью

В Киеве и Дрогобыче (Львовская область) 14 ноября были обнаружены емкости с несколькими килограммами ртути.

В Киеве ведро с ртутью нашли у железной дороги в Днепровском районе. При этом в Дрогобыче ртуть обнаружили во время земляных работ.

Зеленский об Авдеевке: от количества российских потерь будет зависеть ход войны

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно", - рассказал президент.

Зеленский обратился к украинским военным и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

"Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны", - подчеркнул он.

Удар по 128-й бригаде. Умеров рассказал результаты проверки обстоятельств трагедии

Министр обороны Рустем Умеров заслушал доклад об обстоятельствах ракетного удара по 128 бригаде в Запорожской области 3 ноября.

По его словам, пока удалось поминутно установить обстоятельства и события, которые происходили во дворе дома, куда пришелся ракетный удар.

"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей", - написал Умеров.

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