Німеччина затвердила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро

Глава Міноборони ФРН підтвердив, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту дав "зелене світло" закупівлі в середу в Берліні.

"Замовлення тепер буде розміщено дуже швидко - і тоді ми продовжимо та сподіваємося, що зможемо зробити друге замовлення протягом цього року", – зазначив він.

Пісторіус описав БМП Puma як "квантовий стрибок" з погляду захисту військ, ефективності та мобільності.

Очікується, що перша партія Pumas, які виробляються спільно Rheinmetall AG та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, буде поставлена у 2024 році, розповів представник правлячої коаліції в уряді Маркус Фабер.

Депутат припустив, що щойно нові бойові машини надійдуть, німецька армія зможе поставити Україні більш старі БМП, такі як Marder від Rheinmetall, щоб допомогти їй захиститися від повномасштабної військової агресії РФ.