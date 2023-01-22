UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина не заперечуватиме проти передачі Польщею танків Leopard Україні, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LCI.

На питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: "Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху".

При цьому інтерв'юєр уточнив: "Якщо поляки надішлють танки (Україні, - ред.), ви не заперечуватимете?" На що глава МЗС Німеччини відповіла: "Ви мене правильно почули".

Нагадаємо, Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані їм Німеччиною. Йшлося про близько 30 одиниць техніки.

Крім того, Німеччина готова прискорити просування танками Leopard 2, якщо буде відповідні домовленості з союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійськова допомогаВійна Росії проти України