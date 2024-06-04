Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тисяч артснарядів, - Reuters

Німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

Про це йдеться в листі Міністерства оборони Німеччині до парламентського комітету з питань бюджету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина планує отримати 200 тисяч додаткових 155-мм артилерійських снарядів вартістю близько 880 млн євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією, йдеться в листі. Німецька армія вже погодилася на угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, запалів і зарядів.

Нові снаряди призначені для поповнення армійських складів, оскільки Німеччина допомагає постачати зброю Україні, яка бореться з російськими військовими, що вторглися у 2022 році.

У той час як західні уряди посилюють свої армії та поповнюють запаси після постачання зброї Києву, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість зросла більш ніж у чотири рази з початку війни в Україні, бачить різке збільшення замовлень.

Розміщуючи замовлення, Міністерство оборони Німеччини також хоче гарантувати, що Rheinmetall зможе встановити нову виробничу лінію в центральнонімецькому місті Унтерлюсс.