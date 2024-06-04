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Германия закажет у Rheinmetall дополнительные 200 тысяч артснарядов, - Reuters

Вторник 04 июня 2024 10:59
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Германия закажет у Rheinmetall дополнительные 200 тысяч артснарядов, - Reuters Фото: глава Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала.

Об этом говорится в письме Министерства обороны Германии парламентскому комитету по вопросам бюджета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Германия планирует получить 200 тысяч дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн евро в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией, говорится в письме. Немецкая армия уже согласилась на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов.

Новые снаряды предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия помогает поставлять оружие Украине, которая борется с российскими военными, вторгшимися в 2022 году.

В то время как западные правительства усиливают свои армии и пополняют запасы после поставки оружия Киеву, компания Rheinmetall, чья рыночная стоимость выросла более чем в четыре раза с начала войны в Украине, видит резкое увеличение заказов.

Размещая заказ, Министерство обороны Германии также хочет гарантировать, что Rheinmetall сможет установить новую производственную линию в центральногерманском городе Унтерлюсс.

Заказ в Rheinmetall

Ранее компания сообщала, что одна из стран-членов НАТО заказала поставки артиллерийских боеприпасов почти на 300 миллионов евро. Поставки будут производиться в период с 2024 по 2028 год.

Кроме того, одна из стран Европы заказала у Rheinmetall снаряды для ПВО на сотни миллионов евро. Речь идет о боеприпасах для систем Skynex.

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