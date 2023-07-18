Німеччина замовила сотні тисяч артилерійських снарядів для поповнення запасів

Як зазначили у компанії, вони отримали новий рамковий контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів. Потенційна вартість замовлення складає 1,2 млрд євро (1,35 млрд доларів).

Бундесвер також розширив існуючий контракт на постачання боєприпасів DM121 (155-мм осколково-фугасний снаряд). Його сума зросла більш ніж удвічі - зі 109 млн євро до 246 млн євро.

У компанії уточнили, що найближчим часом має відбутися постачання снарядів на суму 127 млн євро.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії до України надає нашій країні військову допомогу. Зокрема, вона передає танки, САУ та снаряди.

Нещодавно країна розмістила велике замовлення на закупівлю снарядів для танків Leopard 2. Німеччина також підписала контракт на купівлю 66 бронетранспортерів для України.

Минулого тижня Берлін анонсував новий пакет військової допомоги нашій країні, до якого увійшли зенітні ракетні комплекси Patriot.