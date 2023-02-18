UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина заморозила понад 5 млрд євро російських активів

Фото: Німеччина заморозила понад 5 млрд євро російських активів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Загальна сума російських активів, заморожених у Німеччині з початку війни в Україні, становила приблизно 5,3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Останнє уточнило, що штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб та компаній, внесених до списків санкцій Євросоюзу, а й Центробанку РФ. Питання тижневика щодо суми заморожених грошей, що належать російським олігархам, міністерство залишило без відповіді.

За даними міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, знаходиться в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але "безперервно" йде подальше збільшення штату. Для "пріоритетних областей, як-от ідентифікація активів", створюються відповідні структури.

Відповідно до другої частини закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленої у грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього й досі не відбувається.

Нагадаємо, раніше лідери Польщі та країн Балтії закликали ЄС використати 300 млрд євро заморожених резервів Центрального банку Росії та направити їх на допомогу переселенців в Україні.

Також ми писали, що Кабмін схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація