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Німеччина замінить "Північний потік" терміналом для зрідженого газу

Фото: Німеччина використовує труби "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина має намір до початку 2024 року відкрити Балтійський термінал для зрідженого природного газу (ЗПГ), пов'язаний з інфраструктурою російської газопровідної мережі Nord Stream, що не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, план обговорювався 20 квітня під час зустрічі за зачиненими дверима з канцлером Олафом Шольцем та міністром економіки Робертом Хабеком.

"Трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Любміні з весни 2024 року", - сказав Хабек, маючи на увазі точку з'єднання на материку, де також закінчуються бездіяльні труби "Північного потоку".

Німеччина, найбільша економіка Європи, намагається покращити свою енергетичну безпеку, поки регіон відновлюється після історичної кризи постачань, спричиненої наслідками війни Росії проти України. Минулого року Росія жорстко обмежила постачання газу до регіону, зокрема газопроводом "Північний потік" до Німеччини. Пізніше ця мережа була виведена з ладу внаслідок загадкового вибуху у вересні.

Німеччина значною мірою покладається на ЗПГ, щоб заповнити дефіцит енергопостачання, особливо через закриття цього місяця останніх атомних електростанцій, що залишилися. Вона відкрила три плавучі термінали ЗПГ, і очікується, що їх побільшає.

Міністерство економіки заявило у четвер, що уряд закупив непотрібні труби, що належали газопроводу "Північний потік - 2", для будівництва терміналу біля острова Рюген.

У п'ятницю прес-секретар міністерства заявила, що не може підтвердити коментарі Хабека про терміни, але додала: "За нашою інформацією, і канцлер, і міністр Хабек наголосили на необхідності діяти терміново".

Нагадаємо, у квітні 2023 року світ наповнений природним газом, що призводить до зниження цін і створює надлишок палива як у Європі, так і в Азії.

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