Надлишок природного газу у світі веде до падіння цін, - Bloomberg

Світ наповнений природним газом, що призводить до зниження цін і створює надлишок палива як у Європі, так і в Азії - принаймні протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ця тенденція не спостерігалася минулого року, оскільки війна Росії проти України перевернула енергетичні ринки, і Європа вирішила забезпечити якнайбільше альтернативних джерел постачання.

Тепер запаси поповнюються від Південної Кореї до Іспанії переважно внаслідок м'якої зимової погоди та зусиль зі скорочення споживання. Танкери, заповнені зрідженим природним газом - тимчасове рішення для заміни втрачених потоків з російських трубопроводів - тепер часто важко знаходять покупців, проводячи тижні на холостому ходу в морі.

Попит на газ зазвичай знижується у міру закінчення опалювального сезону. Потім паливо в основному надходить до сховищ для підготовки до наступного сезону, але цього року закачування в Європі може бути завершено вже наприкінці серпня, повідомив Morgan Stanley.

"Схоже, що існує короткочасний надлишок газу, який має підтримувати тиск на ціни на ЗПГ протягом найближчих кількох тижнів, що може призвести до невеликого зниження контрольних показників", - сказав Телон Кастер, енергетичний аналітик Bloomberg Intelligence.

Хоча ціни на газ у Європі та Азії різко впали порівняно з торішніми максимумами, вони, як і раніше, набагато вищі за середній показник за останні десять років, що свідчить про можливі побоювання, що нинішній надлишок може зникнути. Кастер каже, що ціни "можуть бути близькими до мінімального рівня", оскільки нижчі ціни на газ можуть стимулювати додатковий попит.

Вся увага прикута до літньої погоди, оскільки будь-яка екстремальна спека та посуха можуть збільшити споживання. За словами Кастера, на початок третього кварталу імпортери почнуть готуватися до зими, загостривши конкуренцію за постачання ЗПГ. Але поки що надлишок збільшується.

За даними RBC Capital Markets, в Іспанії, де розташована найбільша кількість терміналів ЗПГ у Європі, сховища газу вже заповнені на 85%, а це означає, що національний ринок може швидко стати перевантаженим та вплинути на спотові ціни.

У Фінляндії кількість місць прийому для імпорту ЗПГ на літній період було скорочено з 14 до 10, частково через очікуване зниження попиту. Європа швидко встановила мобільні термінали для імпорту ЗПГ, оскільки це зменшило залежність від російського трубопровідного газу, і цього і наступного року їх буде більше.

Тим часом світовий експорт ЗПГ відновився в березні до рекордно високого рівня, частково завдяки відновленню виробництва в США. Додаткова пропозиція сприяє зниженню цін, оскільки трейдери щосили намагаються знайти покупців для поставок.

Експорт газу з Великобританії на континент зростає, оскільки в країні не вистачає великих сховищ, а ЗПГ продовжує надходити з рекордною для цього часу швидкістю. Крім того, в Китаї спостерігався рекордний реекспорт ЗПГ на тлі повільного відновлення після зняття пандемічних обмежень, а деякі судна уникають іншого великого імпортера ЗПГ, Південної Кореї. Японія, великий покупець, також пропонує продавати партії, щоб запобігти надлишку пропозиції всередині країни.

Проте планове щорічне технічне обслуговування газових об'єктів з кінця квітня до літа може покласти край надмірній пропозиції. Зберігаються й інші ризики, пов'язані з подальшим скороченням поставок із Росії чи несподіваними відключеннями. Очікується, що глобальні постачання ЗПГ залишаться обмеженими ще два роки.

Це відбивається на форвардних цінах, які найближчими місяцями, особливо взимку, зростатимуть і залишаться високими до початку 2025 року.

"На 2023 рік європейський газовий баланс набагато тендітніший, ніж минулого року, - йдеться в записці Французького інституту міжнародних відносин. - Будь-які невеликі перебої з поставками можуть мати серйозні наслідки".