Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів, частину вже передали

Фото: Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів (Getty Images)

Німеччина надасть Україні 470 електрогенераторів різної потужності загальною вартістю 19,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства Німеччини в Україні.

"Федеральна агенція з технічної допомоги (THW) надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні посольства. Повідомляється, що 150 електрогенераторів вже знаходяться в Україні, на цьому етапі планується подальше транспортування обладнання. Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.