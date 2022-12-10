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Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів, частину вже передали

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Берлін, Субота 10 грудня 2022 18:14
Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів, частину вже передали Фото: Німеччина закупить для України майже півтисячі генераторів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина надасть Україні 470 електрогенераторів різної потужності загальною вартістю 19,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства Німеччини в Україні.

"Федеральна агенція з технічної допомоги (THW) надає Україні 470 електрогенераторів різних класів потужності загальною вартістю 19,5 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні посольства.

Повідомляється, що 150 електрогенераторів вже знаходяться в Україні, на цьому етапі планується подальше транспортування обладнання. Частину генераторів передадуть безпосередньо НЕК "Укренерго", решту відправлять до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Допомога надається за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше стало відомо, що Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Крім того, Естонія відправила Україні ще 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.

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