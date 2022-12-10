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Германия закупит для Украины почти полтысячи генераторов, часть уже передали

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Берлин, Суббота 10 декабря 2022 18:14
Германия закупит для Украины почти полтысячи генераторов, часть уже передали Фото: Германия закупит для Украины почти полтысячи генераторов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия предоставит Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Германии в Украине.

"Федеральное агентство по технической помощи (THW) предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро", - говорится в сообщении посольства.

Сообщается, что 150 электрогенераторов уже находятся в Украине, на данном этапе планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно НЭК "Укрэнерго", остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Помощь оказывается при финансировании Министерства иностранных дел Германии.

Ранее стало известно, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, которая включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Кроме того, Эстония отправила Украине еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

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