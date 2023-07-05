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Німеччина закупить десятки американських військових гелікоптерів

Фото: Німеччина закупить десятки американських військових гелікоптерів (flickr by David Traish LRPS)
Автор: Іван Носальський

Німеччина придбає 60 військових гелікоптерів Chinook у американської компанії Boeing. Їхня вартість - понад 6 мільярдів євро.

Про це свідчить рішення бюджетного комітету німецького парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Комітет підтримав виділення лише 8 мільярдів євро. Крім вертольотів, гроші також підуть на обслуговування (700 млн євро), національні контракти (240 млн євро) та інфраструктуру (750 млн євро).

"Цим ми розпочинаємо один з найважливіших закупівельних проектів спецфонду Бундесверу", - заявив член комітету з партії "Зелених" Себастьян Шефер.

Гелікоптери Chinook

Зазначимо, що гелікоптери Chinook є транспортними. Вони почали широко експлуатуватися з 1960-х років і перебувають на озброєнні понад 20 країн світу.

Вони вміщують від 33 до 55 солдатів або 24 лежачих хворих з двома супроводжуючими.

США вже встигли використати такі гелікоптери під час воєн у В'єтнамі та Афганістані.

Нагадаємо, ще минулого місяця Державний департамент США схвалив потенційний продаж Німеччини вертольотів CH-47F Chinook.

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