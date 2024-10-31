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Німеччина закриває всі генеральні консульства Ірану на своїй території

Ілюстративне фото: Німеччина закриває всі генеральні консульства Ірану (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німеччина оголосила про закриття всіх генеральних консульств Ірану на своїй території. Це сталось після страти в Ірані німецько-іранського громадянина Джамшида Шармахда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За даними ЗМІ, у Німеччині будуть закриті три іранські генеральні консульства у Франкфурті, Мюнхені та Гамбурзі. Однак посольство в Берліні залишиться відкритим.

Таке рішення є відповіддю на страту німецько-іранського громадянина з подвійним громадянством Джамшида Шармахда.

Також відомо, що 32 іранських консульських працівників втрачають право на проживання у Німеччині та повинні покинути країну, якщо вони не мають німецького громадянства.

Хто такий Джамшид Шармахд

Джамшид Шармахд - німецько-іранський активіст, якого влада Ірану звинуватила в організації теракту в мечеті у Ширазі 2008 року, внаслідок якого загинули 14 осіб.

Шармахд тривалий час проживав у США та був лідером опозиційної групи Tondar, яка виступає проти іранського режиму. Його заарештували в 2020 році, а в 2023-му іранський суд засудив його до смертної кари. Іранська влада повідомила про його страчення в жовтні 2024 року.

Німецький уряд засудив цей крок, назвавши його серйозним порушенням прав людини.

Дипломатичні відносини Ірану та Німеччини

Дипломатичні відносини між Іраном і Німеччиною останнім часом значно загострилися через ряд політичних та правозахисних питань. Після посилення репресій іранського уряду проти протестувальників, особливо у зв'язку зі смертю Махси Аміні, Німеччина почала зменшувати взаємодію з Іраном та запроваджувати додаткові обмеження.

Німеччина, зокрема, обмежила видачу віз для іранських урядовців та зупинила двосторонні діалоги у сфері культури та торгівлі. Берлін також підтримує нові санкції проти іранських посадовців на рівні ЄС, особливо через погіршення ситуації з правами людини в Ірані.

Додатковим чинником напруження стало затримання і страта німецько-іранського активіста Джамшіда Шармахда.

Німеччина різко засудила дії Ірану, а канцлер Олаф Шольц і міністр закордонних справ Анналена Бербок заявили про необхідність подальшої ізоляції Тегерана на міжнародному рівні.

Раніше ми писали про те, що армія оборони Ізраїлю обстріляла низку цілей в Ірані. Удар було завдано у відповідь на масштабний обстріл Іраном території Ізраїлю 1 жовтня.

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Іран