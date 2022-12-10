Німеччина вперше за 50 років переживає зиму без російського палива: прогноз оптимістичний

Говорячи про газопостачання, де Німеччина вперше за п'ять десятиліть переживає зиму без палива з Росії, Креббер заявив, що все спирається на температуру.

"Німеччина зробила все можливе, домогосподарства та промисловість заощадили газ. А температура у жовтні була такою м'якою, що сховища навряд чи були потрібні", - сказав Креббер в інтерв'ю Rheinische Post.

Рівень зберігання газу в Німеччині в даний час складає 95,53%, і Креббер сказав, що якщо Німеччина вийде з поточного опалювального сезону з рівнем зберігання 30-40%, зима 2023/24 не буде "великою проблемою, якщо все буде робитися для економії газу наскільки можна".

Креббер сказав, що цілком можливо, що Росія, яка вторглася в Україну на початку цього року, знову стане постачальником у мирний час, але додав, що Москва стане лише одним із багатьох постачальників, якщо такий сценарій стане реальністю.

За його словами, "Німеччина цієї зими експортуватиме до Франції більше електроенергії, ніж будь-коли раніше", оскільки сусідня країна відключила рекордну кількість атомних станцій для перевірки.

"Проблеми з французькими атомними електростанціями також є причиною того, що тут працює так багато електростанцій, які працюють на газі. Проте я досить оптимістичний у тому, що ми добре переживемо зиму з погляду електрики", - констатував він.