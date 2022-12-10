Германия впервые за 50 лет переживает зиму без российского топлива: прогноз оптимистичный

Говоря о газоснабжении, где Германия впервые за пять десятилетий переживает зиму без топлива из России, Креббер заявил, что все упирается в температуру.

"Германия сделала все возможное, домохозяйства и промышленность сэкономили газ. А температура в октябре была такой мягкой, что хранилища вряд ли были нужны", - сказал Креббер в интервью Rheinische Post.

Уровень хранения газа в Германии в настоящее время составляет 95,53%, и Креббер сказал, что если Германия выйдет из текущего отопительного сезона с уровнем хранения 30-40%, зима 2023/24 не будет "большой проблемой, если все будет продолжать делаться для экономии газа по возможности".

Креббер сказал, что вполне возможно, что Россия, вторгшаяся в Украину в начале этого года, снова станет поставщиком в мирное время, но добавил, что Москва станет лишь одним из многих поставщиков, если такой сценарий станет реальностью.

По его словам, "Германия этой зимой будет экспортировать во Францию больше электроэнергии, чем когда-либо прежде", поскольку соседняя страна отключила рекордное количество атомных станций для проверки.

"Проблемы с французскими атомными электростанциями также являются причиной того, что здесь работает так много электростанций, работающих на газе. Тем не менее, я достаточно оптимистичен в том, что мы хорошо переживем зиму с точки зрения электричества", - констатировал он.