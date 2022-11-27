Німеччина внесе ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine"

Німеччина передасть ще 15 млн євро до ініціативи "Grain from Ukraine", яка покликана забезпечити доставку українського зерна до країн Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію посла Німеччині в Україні Анки Фельдгузен в Twitter.
"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини корабель із 25 тисячами тоннами зерна відправився до Ефіопії", - заявила Фельдгузен.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, - "Grain from Ukraine". У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.
На першому саміті ініціатива зібрала 150 мільйонів доларів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.