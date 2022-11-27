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Германия внесет еще 15 млн евро в инициативу "Grain from Ukraine"

Новина українською →
Германия, Воскресенье 27 ноября 2022 05:13
Германия внесет еще 15 млн евро в инициативу "Grain from Ukraine" Фото: Германия передаст еще 15 млн евро в "Grain from Ukraine" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия передаст еще 15 млн евро инициативе "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского зерна в страны Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в Twitter.

"Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию", - заявила Фельдгузен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - "Grain from Ukraine". В ее пределах украинская продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

На первом саммите инициатива собрала 150 миллионов долларов от более чем 20 стран-участниц и ЕС.

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